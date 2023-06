Motorista sem CNH é flagrado pela PM conduzindo carro em Ivaiporã

O veículo foi conduzido ao pátio da 6ª CIPM e foram feitas as notificações pertinentes à situação

Um GM/Vectra foi apreendido pela equipe ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), na noite de quinta-feira (29-06), em Ivaiporã. O veículo estava sendo conduzido por um motorista que não tem habilitação.

De acordo com a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pela Rua Cornélio Procópio, os policiais se depararam com Vectra com duas pessoas, sendo que o motorista ao avistar equipe policial, tentou esconder o rosto abaixando a cabeça.

A ROTAM realizou a abordagem e nada de ilícito foi localizado com o motorista e passageiro. Porém, o condutor em consulta ao sistema foi constatado que o motorista não possuía CNH.

Além disso, o veículo se encontrava com pneus em mau estado de conservação (pneu dianteiro direito do lado do passageiro), também não possuía chave de roda, estepe e macaco.

O veículo foi conduzido ao pátio da 6ª CIPM e foram feitas as notificações pertinentes à situação. Os indivíduos foram liberados no local.

