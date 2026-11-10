Motorista sai ileso após carro capotar na BR-369 em Jandaia do Sul
Veículo chegou a atingir a cerca de uma propriedade rural às margens da rodovia na noite de segunda-feira
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Carro capotou em Jandaia do Sul - Foto: Colaboração/Portal Pedro Luccas
Um capotamento foi registrado na BR-369, entre Jandaia do Sul e o Distrito de São José, na noite de segunda-feira (10). Não houve feridos.
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Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista do veículo teria perdido o controle da direção em uma curva antes de acontecer o capotamento. Apesar do acidente, que deixou o carro completamente destruído, o condutor saiu ileso.
O carro teria capotado diversas vezes e chegou a atingir a cerca de uma propriedade rural, às margens da rodovia.
O motorista estava sozinho no veículo. Ele recusou encaminhamento médico.
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Foto: Colaboração/Portal Pedro Luccas