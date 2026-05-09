Motorista sai ileso após capotamento na BR-376, em Mauá da Serra

Um homem de 36 anos saiu ileso após capotar o veículo que dirigia na tarde deste sábado (9), no quilômetro 274 da rodovia BR-376, na cidade de Mauá da Serra. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para prestar os primeiros socorros, já encontraram o motorista fora do automóvel e consciente.

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Após ser avaliado pelos socorristas da corporação, o condutor não apresentou qualquer ferimento decorrente do acidente. Diante do quadro estável, o homem assinou um termo de recusa de encaminhamento para uma unidade de saúde e deixou o local da ocorrência acompanhado por um familiar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para registrar o caso e realizar os procedimentos legais cabíveis referente ao acidente de trânsito. Apesar do capotamento, não houve necessidade de interdição da pista, e o fluxo de veículos segue operando com normalidade no trecho.





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