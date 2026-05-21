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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Motorista recusa bafômetro e carro é apreendido em Rio Branco do Ivaí

Condutor foi abordado pela PM após dirigir em zigue-zague na região central da cidade; veículo tinha débitos de licenciamento

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 07:41:46 Editado em 21.05.2026, 07:41:40
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Motorista recusa bafômetro e carro é apreendido em Rio Branco do Ivaí
Autor Veículo foi recolhido ao pátio do destacamento da PM - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar apreendeu um carro após o motorista recusar o teste do bafômetro na noite de quarta-feira (20), em Rio Branco do Ivaí. A abordagem aconteceu na Rua Rio Branco, na região central da cidade, depois que a equipe flagrou o veículo sendo conduzido em zigue-zague, situação que levantou suspeita de embriaguez ao volante.

Segundo a PM, os policiais faziam patrulhamento quando avistaram um VW Voyage branco transitando de forma irregular. Em seguida, a equipe realizou acompanhamento e deu voz de abordagem ao motorista.

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LEIA MAIS: PM apreende maconha após denúncia em praça de Grandes Rios

Durante a revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais constataram que o carro apresentava possíveis débitos de licenciamento, com documentação em vigência de 2023.

Por causa da maneira como o veículo era conduzido, os policiais ofereceram o teste do etilômetro ao motorista. Contudo, ele recusou realizar o procedimento.

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Diante da situação, a Polícia Militar orientou o condutor sobre as medidas cabíveis. Depois disso, o veículo foi recolhido ao pátio do destacamento da PM de Rio Branco do Ivaí.

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embriaguez ao volante irregularidade veicular patrulhamento policial POLICIA MILITAR Rio Branco do Ivaí teste do bafômetro
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