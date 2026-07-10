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FISCALIZAÇÃO

Motorista recusa bafômetro e acaba preso por embriaguez ao volante em Ivaiporã

Condutor tentou fugir de uma fiscalização da Polícia Militar, recusou o teste do bafômetro e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 08:27:33 Editado em 10.07.2026, 08:27:30
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Motorista recusa bafômetro e acaba preso por embriaguez ao volante em Ivaiporã
Autor Polícia Militar constatou sinais de embriaguez no motorista. - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um motorista foi preso na noite de quinta-feira (9), durante uma fiscalização da Polícia Militar na Avenida Souza Naves, em Ivaiporã, por embriaguez ao volante. Segundo a PM, ele recusou o teste do bafômetro e apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora.

De acordo com o boletim da PM, o motorista tentou fugir da abordagem ao dar marcha à ré de forma brusca, colocando em risco a segurança de terceiros. Os policiais acompanharam o veículo e realizaram a abordagem.

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LEIA MAIS: Acidente com motocicleta deixa mulher ferida no Centro de Ivaiporã

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. Como o condutor recusou o teste do etilômetro, os policiais lavraram um termo de constatação com base nos sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora.

Como não havia outro motorista habilitado para retirar o veículo, o automóvel foi recolhido ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM).

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Em seguida, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

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embriaguez ao volante ivaipora POLICIA MILITAR prisão por tráfico Segurança no Trânsito teste do bafômetro
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