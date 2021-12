Motorista que sofreu acidente em Apucarana morre no hospital

Da Redação

Faleceu no Hospital da Providência, a empresária Vera Lucia Montanari da Silva, de 62 anos, que precisou ser internada após sofrer um grave acidente na PR-170, Contorno Norte de Apucarana.

continua após publicidade .

Vera conduzia um Jeep Renegade e bateu contra um caminhão-guincho. A passageira do Jeep, Franciele Bengozi, de 36 anos, ficou ferida levemente e segue se recuperando.

O acidente:

continua após publicidade .

O acidente foi registrado no Contorno Norte de Apucarana, na manhã de quinta-feira (16). A vítima estava dirigindo um Jeep Renegade, com placas de Novo Itacolomi, quando bateu de frente com um caminhão-guincho que transportava um carro.

O acidente aconteceu na PR-170, a cerca de um quilômetro do monumento Bonezão, na entrada da cidade. Segundo os socorristas que atenderam a ocorrência, a mulher sofreu diversas fraturas.

Já o motorista do caminhão, não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico. A pista teve que ser interditada para o atendimento à ocorrência