Motorista que morreu na Serra do Cadeado é identificado

O acidente aconteceu no domingo

O motorista que morreu após capotar o carro na BR-376 na Serra do Cadeado em Mauá da Serra foi identificado. Luan Jhonatan Martins Cardoso, de 25 anos, morava em Campias, São Paulo.

O corpo do rapaz, que estava no Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, chegou para velório e sepultamento nesta terça-feira (28). O passageiro do carro, que não teve o nome revelado, ficou ferido. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Faxinal, depois, foi levado para o Hospital da Providência.

O acidente aconteceu no km 238 da BR-376, em Mauá da Serra, norte do Paraná, próximo à empresa Mabbam Madeiras. Os dois ocupantes foram ejetados para fora do veículo, modelo Chevrolet Astra, durante o capotamento, segundo os socorristas.

