Da Redação

Motorista que morreu em capotamento é identificado

O motorista que morreu em um acidente entre Faxinal e Mauá da Serra foi identificado como Leonardo Syrio, de 32 anos. Ele faleceu após capotar seu carro, um Fiat Strada, na madrugada deste domingo (26), por volta das 4 horas, na PR-272.

O carro em que ele e um amigo estavam seguia sentido a Faxinal. As vítimas foram atendidas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, Leonardo não resistiu às complicações e ferimentos causados pelo acidente e veio a óbito no local.

O outro jovem, que ainda não foi identificado, foi socorrido e encaminhado para um hospital.

Com informações Notícias de Marialva.