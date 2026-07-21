Motorista que morreu após carro ser atingido por trem em Califórnia é identificado

O veículo foi arrastado por aproximadamente 200 metros ao longo da linha férrea após o impacto inicial no cruzamento

O motorista do Chevrolet Chevette que foi atingido por um trem na tarde de segunda-feira (20) em Califórnia (PR) foi identificado como José Cícero Silva, de 55 anos. O acidente, que aconteceu na passagem de nível que dá acesso a uma estrada rural, nas proximidades do portal de entrada da cidade, mobilizou equipes de socorro.

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Um vídeo registrado por um morador flagrou o momento exato que o carro conduzido por Cícero colidiu contra a locomotiva. O veículo foi arrastado por aproximadamente 200 metros ao longo da linha férrea após o impacto inicial no cruzamento, segundo o tenente Everson Martins Junior, do Corpo de Bombeiros de Apucarana.

Além dos bombeiros, a Polícia Científica foi acionada para retirar o corpo. Também foram até o local equipes da Polícia Civil, da concessionária da Motiva Paraná e da Polícia Militar (PM).

José Cícero era proprietário de uma oficina mecânica em Califórnia. O velório do motorista acontece na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento está marcado para as 13h desta terça-feira (21), no Cemitério Municipal.