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Motorista que morreu após carro ser atingido por trem em Califórnia é identificado

O veículo foi arrastado por aproximadamente 200 metros ao longo da linha férrea após o impacto inicial no cruzamento

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 08:12:20 Editado em 21.07.2026, 08:56:58
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Motorista que morreu após carro ser atingido por trem em Califórnia é identificado
Autor José Cícero Silva, de 55 anos - Foto: Reprodução

O motorista do Chevrolet Chevette que foi atingido por um trem na tarde de segunda-feira (20) em Califórnia (PR) foi identificado como José Cícero Silva, de 55 anos. O acidente, que aconteceu na passagem de nível que dá acesso a uma estrada rural, nas proximidades do portal de entrada da cidade, mobilizou equipes de socorro.

-LEIA MAIS: Motorista morre após carro ser atingido e arrastado por trem em Califórnia

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Um vídeo registrado por um morador flagrou o momento exato que o carro conduzido por Cícero colidiu contra a locomotiva. O veículo foi arrastado por aproximadamente 200 metros ao longo da linha férrea após o impacto inicial no cruzamento, segundo o tenente Everson Martins Junior, do Corpo de Bombeiros de Apucarana.

Além dos bombeiros, a Polícia Científica foi acionada para retirar o corpo. Também foram até o local equipes da Polícia Civil, da concessionária da Motiva Paraná e da Polícia Militar (PM).

José Cícero era proprietário de uma oficina mecânica em Califórnia. O velório do motorista acontece na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento está marcado para as 13h desta terça-feira (21), no Cemitério Municipal.

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Acidente Ferroviário Califórnia PR chevrolet chevette emergência e socorro MORTE NO TRÂNSITO Segurança Viária
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