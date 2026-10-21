Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
POLICIAL

Motorista quase atropela casal na faixa e debocha em Jardim Alegre

Condutor avançou com o carro sobre as vítimas e fugiu após afirmar que o impacto com os pedestres destruiria seu veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista quase atropela casal na faixa e debocha em Jardim Alegre
Autor Foto: Pixabay

Um casal passou por um susto na tarde desta terça-feira (20), na região central do município de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. Eles quase foram atropelados por um carro enquanto atravessavam a Avenida Paraná, utilizando a faixa de pedestres.

- LEIA MAIS: Dupla cai de moto durante perseguição e polícia acha cocaína em Faxinal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o relato das vítimas à Polícia Militar, o motorista de um veículo modelo Golf avançou contra eles de forma repentina. Para evitar o atropelamento, o casal precisou desviar rapidamente do trajeto do automóvel.

Indignado com a imprudência, o marido questionou a atitude do condutor. Em resposta, o motorista agiu com deboche e ameaçou as vítimas, afirmando que, caso as tivesse atingido, o acidente causaria "perda total" (PT) em seu próprio carro.

Logo após a intimidação, o motorista fugiu do local. As vítimas não conseguiram anotar a placa do veículo, mas procuraram o destacamento da Polícia Militar da cidade logo em seguida para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. A polícia orientou o casal quanto aos procedimentos legais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV