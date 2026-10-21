Motorista quase atropela casal na faixa e debocha em Jardim Alegre

Condutor avançou com o carro sobre as vítimas e fugiu após afirmar que o impacto com os pedestres destruiria seu veículo

Um casal passou por um susto na tarde desta terça-feira (20), na região central do município de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. Eles quase foram atropelados por um carro enquanto atravessavam a Avenida Paraná, utilizando a faixa de pedestres.

- LEIA MAIS: Dupla cai de moto durante perseguição e polícia acha cocaína em Faxinal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o relato das vítimas à Polícia Militar, o motorista de um veículo modelo Golf avançou contra eles de forma repentina. Para evitar o atropelamento, o casal precisou desviar rapidamente do trajeto do automóvel.

Indignado com a imprudência, o marido questionou a atitude do condutor. Em resposta, o motorista agiu com deboche e ameaçou as vítimas, afirmando que, caso as tivesse atingido, o acidente causaria "perda total" (PT) em seu próprio carro.

Logo após a intimidação, o motorista fugiu do local. As vítimas não conseguiram anotar a placa do veículo, mas procuraram o destacamento da Polícia Militar da cidade logo em seguida para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. A polícia orientou o casal quanto aos procedimentos legais.