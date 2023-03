Motorista por App que estava desaparecido é encontrado em Umuarama

Da Redação

Familiares e amigos informaram nesta terça-feira (28), que foi encontrado na região de Umuarama, o motorista por aplicativo que estava desaparecido.

Além dele, o automóvel também foi localizado no dia anterior. A informação extraoficial, é que o motorista teria sofrido um suposto assalto seguido de sequestro, mas estes detalhes ainda seriam apurados.

Na segunda-feira (27) foi divulgado pelas redes sociais e imprensa que o motorista Romulo Enrich da Silva, de 23 anos, estava desaparecido desde quinta-feira (23), quando saiu de Curitiba para fazer uma corrida para o norte do Paraná.

O motorista teria pegado uma corrida para Ivaiporã, porém não foi mais visto desde então, deixando a família em estado de angústia e incerteza.

No dia em que desapareceu, ele vestia uma bermuda bege, camiseta verde-oliva de estilo militar e sapatênis azul.

