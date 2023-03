Motorista por app desaparece após aceitar corrida para Ivaiporã

Da Redação

Romulo está desaparecido desde a última quinta-feira / Foto: Reprodução Blog do Berimbau

O motorista por aplicativo Romulo Enrich da Silva, de 23 anos, está desaparecido desde quinta-feira (23), quando saiu de Curitiba, para fazer uma corrida com destino ao município de Ivaiporã, no centro norte do Paraná.

Amigos e familiares estão preocupados com o desaparecimento de Romulo que é morador do bairro Pinheirinho, em Curitiba.

Segundo informações, Romulo trabalha como motorista por aplicativo e teria pegado uma corrida para Ivaiporã, porém não foi mais visto desde então, deixando a família em estado de angústia e incerteza.

Romulo tem cabelos castanhos escuros e curtos, pele branca e olhos castanhos azulados, 1,75 metros de altura e aproximadamente 115 kg.

No dia em que desapareceu, vestia uma bermuda bege, camiseta verde-oliva de estilo militar e sapatênis azul.

A família pede a quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Romulo que entre em contato pelo telefone 041-98705-5170 ou pelo número do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Curitiba, (41) 3261-6000.

* Com informações do Berimbau

