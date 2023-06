Motorista perde o controle e bate contra defensa na BR 376; veja

O trânsito flui normalmente no local

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um motorista perdeu o controle do carro e se chocou contra uma defensa de concreto na manhã desta quarta-feira, 14, no Km 224 da BR 376, em Cambira. A batida aconteceu por volta das 9h, horário em que chovia no trecho.

continua após publicidade

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram até o local prestar atendimento ao motorista do VW/Virtus, com placas de Maringá.

- LEIA MAIS: Idosa de 81 anos é atropelada por caminhonete no Jardim Ponta Grossa

continua após publicidade

Apesar dos danos causados ao veículo pela batida, o motorista, de 40 anos, nada sofreu. O trânsito flui normalmente no local.

Veja:

continua após publicidade

OUTRO ACIDENTE



Ainda na manhã desta quarta-feira, um outro acidente foi registrado na mesma rodovia, desta vez, no trecho de Apucarana. Na BR-376, nas proximidades do acesso ao Jardim Curitiba, junto ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma enfermeira de Arapongas capotou o veículo que dirigia, um Chevrolet Tracker, por volta das 6h50. Ela não sofreu ferimentos. Saiba mais clicando aqui.

Siga o TNOnline no Google News