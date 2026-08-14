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ACIDENTE

Motorista perde o controle da direção e capota veículo na PRC-466, em Manoel Ribas

Acidente ocorreu no quilômetro 97 da rodovia, próximo à Subestação de Furnas; número de vítimas ainda é desconhecido

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista perde o controle da direção e capota veículo na PRC-466, em Manoel Ribas
Autor Foto: Reprodução/ Blog do Berimbau

Um capotamento foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (14) na rodovia PRC-466, no trecho que liga os municípios de Manoel Ribas e Ivaiporã. De acordo com as informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção no quilômetro 97, nas proximidades da Subestação de Furnas, ocasionando a saída de pista seguida do tombamento do veículo.

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O Corpo de Bombeiros Integrado de Manoel Ribas, que pertence à 1ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (1ª CIBM), foi acionado por volta do meio-dia para prestar socorro no local da ocorrência.

Até a publicação desta reportagem, as autoridades não haviam divulgado informações oficiais sobre a quantidade de ocupantes envolvidos no acidente ou sobre a gravidade de possíveis ferimentos.

Com informações: Blog do Berimbau
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