Motorista perde controle e carro capota entre Apucarana e Califórnia

Dono do veículo acionou um guincho particular

Um capotamento mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (23), na BR-376, entre Apucarana e Califórnia, no norte do Paraná. Segundo informações apuradas no local do acidente, o veículo Palio Weekend, era ocupado por duas pessoas que saíram ilesas. A causa do acidente deve ser investigado pela PRF, mas a pista molhada devido a chuva pode ter relação com o capotamento. O proprietário do veículo acionou um guincho particular para remover o veículo.

Este foi o terceiro acidente de trânsito registrado na região nesta quinta-feira (23). Mais cedo uma colisão envolvendo uma carreta e um Ford Ecosport ocorreu também na BR-3766, trecho de Jandaia do Sul. A colisão deixou dois ocupantes do carro ficaram presos entre as ferragens. As duas vítimas são um homem e uma mulher, que seriam do Mato Grosso do Sul. Um deles está em estado grave.

Outro acidente entre um carro e um caminhão registrado na PR-444 em Arapongas resultou na morte de uma pessoa também nesta quinta. O motorista do carro, um jovem de 26 anos, não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local. Já o condutor do caminhão, de 45 anos, saiu ileso. As informações são da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O condutor do caminhão foi submetido a exame de alcoolemia que deu resultado negativo.

