Motorista perde controle da direção e capota veículo na PR-487

A Defesa Civil de Manoel Ribas foi acionada

Na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 06h50, um motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando um veículo na rodovia PR-487, entre os municípios de Manoel Ribas e Nova Tebas, no Vale do Ivaí.

De acordo com informações do Blog do Berimbau, o carro Renault Kwid, de cor vermelha, possui placas de Nova Tebas. A Defesa Civil de Manoel Ribas foi acionada para prestar socorro no local do acidente, e o motorista foi atendido.

Apesar dos danos consideráveis no automóvel, o condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital da região para atendimento médico.

Apesar das apurações iniciais apontarem para a perda do controle da direção, as causas do capotamento ainda serão apuradas.

