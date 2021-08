Motorista pega plantadeira para transportar e desaparece

Da Redação

Plantadeira semelhante / Imagem ilustrativa

Uma morador de Ivaiporã procurou a Polícia Militar na quinta-feira (5) após um motorista contratado para fazer o transporte de uma plantadeira para o município de Cotriguaçu no Mato Grosso desaparecer com a carga.

A vítima relatou a Polícia Militar (PM), que em 17 de julho contratou um frete com um agenciador de carga na cidade de Maringá para transportar plantadeira Valtra modelo Hitech Compact BP905 de cor amarela. O agenciador então passou o contato do motorista para levar a plantadeira até o seu destino final.

Porém durante o transporte o motorista fez um primeiro contato no sábado (24) via celular relatando que havia sofrido um acidente com o caminhão. Num segundo contado que dizia estar em São José Do Rio Preto/SP pediu mais dinheiro na quantia de R$ 2 mil, pois o caminhão havia quebrado.

Na quinta-feira dia 29, onde dizia estar na cidade de Jaciara/MT o motorista ligou novamente pedindo R$ 8 mil para fazer o descarregamento da plantadeira e ainda ameaçou dizendo que se não depositasse a quantia pedida não iria fazer o descarregamento da plantadeira.

Depois disso o morador não conseguiu mais contato, pois o mesmo não atendeu mais as ligações do solicitante e do agenciador da carga.