Motorista não presta socorro e foge após acidente em estrada rural de Faxinal

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Uma mulher teve o carro atingido por outro veículo na noite de sábado (2), na estrada da comunidade Faxinalzinho, na área rural de Faxinal, após um motorista em alta velocidade provocar a batida e fugir sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Militar, a motorista voltava para casa com seu Vectra quando o veículo que seguia no sentido contrário colidiu contra seu automóvel.

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Com o impacto, o carro saiu da estrada e foi parar no meio de uma plantação. Apesar do susto, a mulher não ficou ferida. Ela recusou atendimento médico.

A vítima disse aos policiais que não conseguiu identificar o modelo nem a cor do veículo envolvido.

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No entanto, ela relatou que havia três pessoas dentro do automóvel que provocou a colisão. Quando a equipe policial chegou, o veículo da vítima já havia sido retirado pelo marido.

Os policiais fizeram buscas nas proximidades para tentar localizar o carro suspeito, mas ninguém foi encontrado.

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