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POLÍCIA MILITAR

Motorista não presta socorro e foge após acidente em estrada rural de Faxinal

Batida na estrada da comunidade Faxinalzinho, na noite de sábado (2), terminou com carro em plantação

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 11:28:03 Editado em 03.05.2026, 11:27:56
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Motorista não presta socorro e foge após acidente em estrada rural de Faxinal
Autor Viatura da Polícia Militar realizou buscas na área rural - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma mulher teve o carro atingido por outro veículo na noite de sábado (2), na estrada da comunidade Faxinalzinho, na área rural de Faxinal, após um motorista em alta velocidade provocar a batida e fugir sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Militar, a motorista voltava para casa com seu Vectra quando o veículo que seguia no sentido contrário colidiu contra seu automóvel.

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Com o impacto, o carro saiu da estrada e foi parar no meio de uma plantação. Apesar do susto, a mulher não ficou ferida. Ela recusou atendimento médico.

A vítima disse aos policiais que não conseguiu identificar o modelo nem a cor do veículo envolvido.

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No entanto, ela relatou que havia três pessoas dentro do automóvel que provocou a colisão. Quando a equipe policial chegou, o veículo da vítima já havia sido retirado pelo marido.

Os policiais fizeram buscas nas proximidades para tentar localizar o carro suspeito, mas ninguém foi encontrado.

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