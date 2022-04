Motorista morto em acidente em Cruzmaltina é identificado

Da Redação

O motorista que morreu durante um acidente de trânsito em Cruzmaltina, nesta quarta-feira (30), foi identificado como John Lennon Rodrigues da Silva, de 29 anos. O capotamento ocorreu na PR-451, próximo ao Distrito de João Vieira. Chovia no momento do acidente.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Posto Ubá do Sul, a vítima dirigia um caminhão Ford/Cargo, com placas de Faxinal, quando, ao atingir o KM 06+400m, capotou na margem esquerda da via. O veículo estava carregado com tomates e estava seguindo sentido de Grandes Rios ao entroncamento da PRC-272.

As equipes de socorro de Cruzmaltina e Faxinal chegaram a ir para o local, mas apenas constataram o óbito da vítima que estava presa às ferragens. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).