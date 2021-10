Da Redação

Motorista morre em colisão traseira na BR-376

Um grave acidente foi registrado na BR-376 entre Mandaguari e Jandaia do Sul na tarde desta sexta-feira (15). Um motorista morreu. Chovia no momento da batida. Socorristas do Samu e a Polícia Rodoviária Federal, PRF, foram chamados.

Conforme a PRF, uma caminhonete Ford F-250 colidiu violentamente na traseira de um veículo Ford Del Rey, cujo motorista, de 61 anos morreu. O condutor já foi identificado. Hélio Veríssimo era mecânico e morava em Jandaia do Sul.

fonte: PRF





