Motorista morre em acidente na rodovia de Ariranha do Ivaí

O acidente foi na tarde desta segunda-feira, próximo a ponte sobre o Rio Azul

O motorista de um caminhão de transporte de gados com placas de Maringá, Rodrigo Steiguer Pereira, 34 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (4) em acidente de trânsito no município de Ariranha do Ivaí. A batida foi na rodovia PR-848 que liga a rodovia Pr-466 a cidade de Ariranha do Ivaí.

O acidente foi próximo a ponte sobre o Rio Azul, a aproximadamente dois quilômetros da cidade. Segundo informações de populares, o motorista perdeu o controle do caminhão, saiu da pista da e bateu em contra árvores. Rodrigo morreu no local do acidente,

A equipe do Departamento Municipal de Saúde de Ariranha do Ivaí prestou atendimento. Uma unidade do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã também compareceu ao local para atendimento, caso houvesse sobrevivente.

Polícia Rodoviária Estadual de Porto Ubá, Polícia Cientifica e o IML de Ivaiporã foram acionados.