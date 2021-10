Da Redação

Motorista morre em acidente entre Jandaia e Mandaguari

Um acidente registrado na noite desta terça-feira (12), entre Jandaia do Sul e Mandaguari, causou a morte do motorista Juarez Polzunoff, de 49 anos, de Mandaguari. A colisão com uma motocicleta ocorreu na proximidades do Motel Hipnose.

De acordo com testemunhas, Juarez dirigia um Fiat/Tempra e ao tentar desviar da moto perdeu o controle do veículo e capotou diversas vezes. As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Instituto Médico-Legal (IML) e da Viapar estiveram no local e investigam a causa do acidente.

A morte de Juarez gerou comoção em Mandaguari.

Com informações Repórter do Vale.

