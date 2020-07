Motorista morre em acidente entre Cruzmaltina e Lidianópolis

Continua após publicidade

Um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta terça-feira (16) na PR 272, trecho entre Cruzmaltina e Lidianópolis.

Foto: http://berimbau/

Uma colisão frontal entre uma carreta com placas de Concórdia (SC) e um corsa com placas de Guapiara (SP), causou a morte instantânea do motorista do carro.



O motorista da carreta, Renan Felipe Ferrari, sofreu apenas escoriações leves. Ele disse que estava indo para Londrina entregar uma carga de leite longa vida para uma rede de supermercados, quando no trecho da PR 272, o condutor do corsa invadiu a pista contrária, batendo de frente contra a carreta.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado. A vítima fatal ainda não foi identificada.