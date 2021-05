Motorista morre em acidente com caminhão na região

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um grave acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (25), na PR-466 na saída de Pitanga para Manoel Ribas, provocou a morte de uma pessoa.

Os Bombeiros e a Polícia Rodoviária foram acionados. A batida aconteceu entre um Celta e um caminhão, carregado com madeira.

O caminhão tombou em cima do carro, que ficou completamente destruído. O motorista do Celta, morreu na hora, ele seria morador de uma fazenda, localizada próxima do local da batida.

O motorista do caminhão não ficou ferido. O nome da vítima fatal ainda não foi revelado.

Foto por Reprodução