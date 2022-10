Motorista morre atropelado após colidir em árvore que caiu na PR-445

Da Redação

Carro bateu contra árvore que caiu após forte chuva

Um motorista morreu em um acidente na PR-445, no começo da noite desta quarta-feira (5). Segundo testemunhas, o condutor atingiu uma árvore que caiu sobre a pista devido à forte chuva registrada no local. Em seguida, ele saiu do carro e foi atropelado por uma caminhonete.

O atropelamento aconteceu entre as cidades de Irerê e Guaravera, no norte do Paraná. A vítima fatal, de 53 anos, é moradora de Mauá da Serra e foi identificada pelos Bombeiros como Edson Gerber, dono de uma confeitaria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, porém, a vítima já estava sem vida. O Corpo de Bombeiros também foi ao acidente e retirou, com utilização de motosserra, a árvore sobre a rodovia.

Pelo menos outros dois veículos também colidiram contra a árvore, mas nenhum dos condutores e passageiros se feriram, segundo testemunhas.

