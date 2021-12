Da Redação

Motorista morre após carro cair em ribanceira na PR-272

Um homem morreu na tarde desta sexta-feira (24) após o carro em que dirigia cair em uma ribanceira na PR-272, entre Cruzmaltina e Borrazópolis.

continua após publicidade .

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram chamados, mas a vítima, a princípio um idoso, não resistiu e morreu no local do acidente. O motorista estava sozinho no veículo.

O carro, a princípio um Honda CVT, tem placas de Blumenau (SC).

continua após publicidade .

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.