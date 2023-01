Motorista morre após caminhonete tombar na BR-376 em Mauá da Serra

Da Redação

Acidente aconteceu no quilômetro334 da rodovia

Um homem, de 55 anos, morreu após acidente na madrugada deste domingo (22), na BR-376, em Mauá da Serra, norte do Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima dirigia um caminhonete Ford F250.

O veículo seguia sentido Curitiba/Mauá da Serra, quando por volta das 4h40 colidiu com a ponta da mureta divisória no canteiro central da pista, tombando metros a frente. O condutor morreu na hora.

Segundo a PRF, a vítima natural de Pitangueira/SP estava sem cinto de segurança.

BR-277

Um homem morreu após a carreta que conduzia tombar na BR-277, em Nova Laranjeiras, na região Centro-Sul do Paraná, a 328 km de Curitiba. O acidente foi na manhã de sexta-feira (20). De acordo com as informações coletadas no local, a carreta estava carregada com óleo vegetal, saiu da pista e chocou-se com um paredão e tombou.

