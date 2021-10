Motorista morre após bater caminhonete em árvore na PR-466

Da Redação

próximo ao Restaurante do Neguinho, no distrito de Alto Porã

Um homem morreu em um acidente registrado na noite desta sexta-feira (1º ) na rodovia PR-466. O veículo colidiu contra uma árvore próximo ao Restaurante do Neguinho, no distrito de Alto Porã, em Ivaiporã.

De acordo com informações de populares, chovia no momento do acidente. O motorista Mário Sérgio Boico, 27 anos, teria perdido o controle da S-10 que dirigia, saiu da pista e bateu em uma árvore. Ele morreu no local do acidente.

Atenderam a ocorrência, socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192).

O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã, a Polícia Militar Rodoviária de Porto Ubá e a Polícia Criminalística também foram acionados. As causas do acidente estão sendo apuradas.