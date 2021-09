Motorista morre ao tentar ultrapassagem proibida na BR-277

Da Redação

Caminhonete bateu de frente em caminhão enquanto tentava ultrapassagem, em Laranjeiras do Sul — Foto: Divulgação/PRF

O motorista de uma camionete morreu na noite de quinta-feira (23), após bater de frente em um caminhão, na altura do km 459 da BR-277. O acidente foi em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da camionete trafegava na contramão, durante tentativa de ultrapassagem em local proibido pela sinalização da rodovia.

O homem, 40 anos, morreu no local do acidente. O caminhoneiro, de 25 anos, teve ferimentos graves nas pernas e foi encaminhado ao Hospital São Lucas.

Com informações G1/Campos Gerais e Sul