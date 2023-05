Motorista joga chave em matagal para carro não ser rebocado pela PM

Da Redação

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (24)

Um veículo Fiat Uno de cor branca foi apreendido pela Polícia Militar (PM) na noite desta quarta-feira (24), na área central de Califórnia, Vale do Ivaí. De acordo com as autoridades, o motorista estaria visivelmente embriagado e "emocionalmente alterado", e acabou jogando as chaves do carro em um matagal, para que o veículo não fosse levado.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h26, enquanto a equipe policial realizava um patrulhamento pela Rua Miriam Marçal. Conforme o B.O., os militares deram voz de abordagem após perceberem que o Uno estava sem a placa dianteira e em mau estado de conservação. O condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quando foi informado que seriam feitas as notificações de trânsito e o veículo seria apreendido, o motorista se alterou, ficou na frente do automóvel, e afirmou para os PMs que ninguém iria tirar seu carro do local. Nesse momento, o homem retirou a chave da ignição e jogou em um matagal. O objeto não foi encontrado, mas mesmo assim o Fiat Uno foi rebocado.

Uma equipe de apoio foi acionada, e o teste de etilômetro foi realizado no condutor. Foi constatado a quantia de 0,31mg/L. Devido a desobediência do motorista, as autoridades confeccionaram um Termo Circunstanciado de Infração Penal.

