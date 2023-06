Motorista inabilitado tem carro apreendido pela Polícia Militar

Um veículo Volkswagen Golf foi apreendido na tarde de domingo (18), na Rua General Carneiro, área central de São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, o motorista não tinha habilitação.

continua após publicidade

Uma equipe da Polícia Militar (PM) realizava um patrulhamento pela área central da cidade quando avistou um Golf que aparentava estar transitando com as portas abertas.

- LEIA MAIS: Acidente mata criança de 9 anos e mais duas pessoas no Norte Pioneiro

continua após publicidade

A equipe realizou o acompanhamento até a Rua General Carneiro e realizou a abordagem, sendo constatado que a porta do Golf estava com defeito na fechadura.

Realizada busca pessoal no condutor e no veículo, não sendo encontrado nada de ilícito, porém foi constatado que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Deste modo, por não haver motorista habilitado no local para conduzir o veículo, o carro foi recolhido até a sede do destacamento de São João do Ivaí para realização dos procedimentos cabíveis. O motorista foi liberado no local.

Siga o TNOnline no Google News