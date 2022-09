Motorista furta casinha de cachorro de rua no Paraná; veja o flagrante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O furto aconteceu no final da noite de quarta-feira (14)

Uma câmera de segurança registrou o furto de uma casinha de cachorro em Mauá da Serra, no norte do Paraná. Pelas imagens é possível perceber que um carro para em frente de uma loja, no centro da cidade. O motorista desembarca do veículo e comete o crime. O que chama atenção, é que um cão estava dentro da casinha. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

O suspeito ergue a casa e o cão cai de dentro. Depois ele segue para o carro, deixa o local e o cachorro fica na calçada. O furto aconteceu no final da noite de quarta-feira (14).

-LEIA MAIS: Ciclista morre após ser atropelado na BR-369 em Arapongas

continua após publicidade .

O flagrante foi divulgado nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (15) e após a repercussão das imagens, a casinha foi devolvida à loja. O objeto foi comprado por protetores para abrigar os animais que ficam pelas ruas da região central. Veja o flagrante. null - Vídeo por: Reprodução









Siga o TNOnline no Google News