Motorista fura sinal, foge da PM, e é preso por embriaguez

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de quarta-feira (11) em Ivaiporã, um motorista por embriaguez ao volante. Ele havia furado o sinal vermelho e tentou se evadir de abordagem da PM.

Conforme boletim de ocorrência, por volta das 23h20 em patrulhamento nas proximidades do Posto Ivaiporã, a equipe de serviço avistou um Toyota Corolla prata em alta velocidade cruzando o sinal vermelho do semáforo.

De imediato foi dado ordem de parada, porém o motorista se evadiu em alta velocidade. Iniciando assim, um acompanhamento tático pela Av. Ladislao Gil Fernandez. Durante o acompanhamento o motorista ultrapassava veículos pelo lado direito colocando em risco os outros usuários.

Após entrar na Rua Leopoldina e no cruzamento com a Rua Tamandaré freou bruscamente para não colidir com um Fox branco e a viatura policial quase colidiu na traseira do Corolla. Mesmo assim, seguiu sentido a Rua Espanha até que foi alcançado e fechado pela viatura, nas proximidades do Estádio Sapecadão, após aproximadamente 2,5km de acompanhamento.

Abordado, o motorista apresentava diversos sinais de embriaguez e confirmou aos policiais ter ingerido aproximadamente 3 latas de cerveja, porém se recusou a fazer o teste de bafômetro. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão por embriaguez ao volante, desobediência e direção perigosa.

Após lavrado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, o motorista foi entregue na 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã para procedimentos.