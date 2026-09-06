Motorista foge sem prestar socorro após acidente e acaba preso em Ivaiporã

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Homem foi localizado em casa com sinais de embriaguez, segundo a PM; passageira do outro veículo ficou ferida.

Um motorista fugiu sem prestar socorro após um acidente de trânsito e acabou preso na noite deste sábado (5), em Ivaiporã, no Vale do Ivaí. Segundo a Polícia Militar, ele foi encontrado em casa com sinais de embriaguez.

O acidente aconteceu por volta das 19h40, na Rua Plácido Miranda, na Vila João XXIII. Um Fiat Elba Weekend e um GM Celta se envolveram na colisão.

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A passageira do Elba ficou ferida, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi encaminhada para a UPA 24 horas.

Testemunhas disseram à PM que o motorista do Celta fugiu após a batida e foi para casa. Os policiais encontraram o veículo na garagem, com danos na parte frontal.

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O homem foi localizado dentro da residência e preso. Conforme a PM, ele apresentava olhos avermelhados, fala desconexa, andar cambaleante e odor de álcool.

Ele recusou o teste do bafômetro. O condutor do Elba fez o exame, com resultado de 0,00 mg/l.

Os veículos estavam regulares e foram liberados no local.

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Ocorrência atendida pelos Bombeiros e Samu - Foto: Reprodução Ocorrência atendida pelos Bombeiros e Samu - Foto: Reprodução





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