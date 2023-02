Motorista foge de abordagem, mas é perseguido e preso por embriaguez

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso na noite de sábado (25) por embriaguez ao volante, após se evadir de abordagem policial em Ivaiporã. A ocorrência que teve início na Praça França no centro da cidade terminou após perseguição policial na Rodovia Nicolau Koltun.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 20 horas, a equipe de serviço da Polícia Militar em patrulhamento pela Praça Franca se deparou com um Gol prata em alta velocidade, avançou a preferencial na Av. Souza Naves e por pouco não colidiu com a viatura.

Diante da infração de trânsito a equipe realizou acompanhamento por várias ruas e cruzamentos e solicitou apoio das equipes ROTAM e da viatura 16042.

O veículo seguiu sentido a Vila Nova Porã e continuou a fuga em alta velocidade na Rua Durvalina Dias de Jesus, onde há vários comércios e grande movimentação de pessoas e várias crianças transitando com bicicletas na rua.

Saindo da Vila Nova Porã seguiu pela Rodovia Nicolau Koltun rumo ao Distrito do Jacutinga, na contramão de direção, transitando em zigue-zague, colocando em risco a vida dele e de outras pessoas.

O motorista só parou o carro após dois disparos de arma de fogo efetuado por uma das equipes, que atingiu o para-choque traseiro do Gol.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com o motorista, em buscas pelo veículo foi localizado uma garrafa Long Neck de cerveja 330 ml, uma lata de cerveja 350 ml, ambos vazios e um copo de vidro.

O abordado relatou que participou de um churrasco no bairro Severiano e admitiu para equipe a ingestão de bebida alcoólica.

Ele realizou teste do bafômetro que resultou 0,37 mg/l, caracterizando assim o crime de dirigir sob a influência de álcool.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da justiça.

