Motorista foge após bater em carro estacionado, PM é chamada

A Polícia Militar (PM) atendeu na tarde de quinta-feira (22) um acidente de trânsito na Rua Felicita Rother em Ivaiporã. O motorista do carro que causou o acidente se evadiu do local.

A PM foi chamada e no local conversou com o solicitante, proprietário de um GM/Corsa. Ele relatou que um carro vermelho teria colidido com automóvel dele que estava estacionado e se evadiu após a batida tomando rumo ignorado.

Através das câmeras do comércio foi possível identificar o automóvel que se evadiu, um Ford/Courrier.

Os policiais militares realizaram patrulhamento pelas imediações afim de localizar o automóvel, sendo encontrado estacionado em frente um ponto comercial no centro da cidade.

Indagado, o condutor afirmou que não tinha percebido que teria batido em outro carro. Foi realizado contato com a solicitante, que compareceu ao local para tentar fazer um acordo.

Ambas as partes foram orientadas sobre as medidas a serem adotadas.

