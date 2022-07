Motorista foge após bater em carro estacionado frente à igreja

Da Redação

A Polícia Militar de Ivaiporã foi acionada na noite de quinta-feira, 20, para atender uma situação de acidente de trânsito, na Av. Santa Catarina, em frente a igreja, no centro de Ivaiporã.

A solicitante relatou que estava na igreja quando ouviu um barulho e ao verificar seu carro, um Hyundai/IX35 preto notou que estava amassado na lateral esquerda, também havia alguns pedaços da lanterna do outro veículo no chão e o motorista se evadiu do local.

Testemunhas informaram se tratar de um veículo da cor bordo, porém, sem mais características.

A solicitante foi orientada dos os procedimentos cabíveis e a equipe realizou patrulhamento, mas, sem êxito ele localizar o autor.

