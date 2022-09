Motorista foge após atropelar pedestre no acostamento da PR-082

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

O motorista de um carro ainda não identificado, fugiu após atropelar um homem pedestre no acostamento na PR-082. O acidente acontece no início da manhã deste domingo (18), no trecho entre o distrito de Luar e o trevo do Posto da Polícia Rodoviária de São João do Ivaí.

continua após publicidade .

Segundo informações, a vítima do atropelamento foi identificada como José Luciano, que mora às margens da rodovia e sempre é visto caminhando até a cidade. O motorista do carro atropelador teria fugido do local sem prestar socorro.

A reportagem do Canal HP de São João do Ivaí apurou com uma pessoa que estava no local do acidente, que o carro era preto e que José foi atropelado do lado esquerdo da pista e seu corpo foi ejetado para o outro lado.

continua após publicidade .

Os motoristas que passaram logo depois perceberam que o morador estava caído e acionaram a polícia e o SAMU, que foram rapidamente para o local para prestar os socorros. Seo José foi encaminha com suspeita de fraturas e foi levado para o Hospital Municipal, mas, devido à gravidade dos ferimentos, seria transferido para Ivaiporã

* Com informações Canal HP

Siga o TNOnline no Google News