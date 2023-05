Motorista foge após atropelar pai e filho em Ivaiporã, e acaba preso

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso na noite de sábado (27) após atropelar pai e filho no Jardim Belo Horizonte, em Ivaiporã, no centro norte do Paraná. O motorista tentou se evadir e acabou preso.

Conforme informações da Polícia Militar (PM) , por volta das 20h43, a guarnição foi acionada via Copom para dar atendimento em um acidente de trânsito na Rua Lea Valverde Pirolo, onde o autor teria se evadido.

Chegando próximo ao local do acidente de trânsito, os policiais viram um Gol branco entre a calçada e o meio fio com avarias na frente, e algumas pessoas segurando o motorista, que confirmou que fez uso de bebida alcoólica.

Duas quadras abaixo a equipe do Samu realiza atendimento às vítimas, um homem e uma criança de 4 anos.

A mulher relatou que estava na via quando um gol branco atropelou seu esposo que estava com o filho e que o motorista não parou e fugiu.

O homem enquanto era atendido relatou que não chegou a ver o que ocorreu, pois acordou atordoado pela queda que sofreu.

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após ser medicado o homem foi liberado, a criança permaneceu internada em observação.

O motorista realizou teste do bafômetro que aferiu 0,34mg/l. Ele foi conduzido a 6ª CIPM e posteriormente entregue na 54ª Delegacia de Polícia Civil, para as medidas cabíveis ao caso.

