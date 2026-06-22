Motorista foge após acidente na Avenida Souza Naves, em Ivaiporã
Segundo a Polícia Militar, condutor de um VW Gol deixou o local após a colisão e não foi localizado durante as buscas
Um motorista fugiu após um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (21), na Avenida Souza Naves, no Centro de Ivaiporã. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um VW Gol branco deixou o local logo após a colisão e não foi encontrado.
Conforme o boletim de ocorrência, o motorista de um GM Vectra relatou que trafegava pela avenida quando o Gol entrou na via preferencial, provocando a batida entre os veículos.
LEIA MAIS: Previsão do tempo em Ivaiporã: chuva e frio nesta segunda-feira
O condutor do Vectra informou aos policiais que não sofreu ferimentos. Ele também disse que não conseguiu anotar a placa nem identificar o motorista que deixou o local.
Após o acionamento, a equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento nas proximidades para tentar localizar o veículo citado, mas não obteve sucesso.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos