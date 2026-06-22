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Vale do Ivaí

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COLISÃO

Motorista foge após acidente na Avenida Souza Naves, em Ivaiporã

Segundo a Polícia Militar, condutor de um VW Gol deixou o local após a colisão e não foi localizado durante as buscas

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 06:42:37 Editado em 22.06.2026, 06:42:32
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Motorista foge após acidente na Avenida Souza Naves, em Ivaiporã
Autor PM realizou patrulhamento para tentar localizar o veículo citado, mas não obteve sucesso - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um motorista fugiu após um acidente de trânsito registrado na tarde de domingo (21), na Avenida Souza Naves, no Centro de Ivaiporã. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um VW Gol branco deixou o local logo após a colisão e não foi encontrado.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista de um GM Vectra relatou que trafegava pela avenida quando o Gol entrou na via preferencial, provocando a batida entre os veículos.

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O condutor do Vectra informou aos policiais que não sofreu ferimentos. Ele também disse que não conseguiu anotar a placa nem identificar o motorista que deixou o local.

Após o acionamento, a equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento nas proximidades para tentar localizar o veículo citado, mas não obteve sucesso.

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acidente de transito colisão veicular fuga de motorista ivaipora POLICIA MILITAR Segurança Viária
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