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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motorista fica gravemente ferido após capotamento na PR-466 em Manoel Ribas

Condutor de 39 anos perdeu o controle do veículo, saiu da pista e sofreu ferimentos graves na tarde de sábado (30)

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 06:39:41 Editado em 31.05.2026, 06:39:36
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Motorista fica gravemente ferido após capotamento na PR-466 em Manoel Ribas
Autor Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil atenderam a ocorrência na PR-466 - Foto: Reprodução

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde de sábado (30) na PR-466, em Manoel Ribas. O capotamento ocorreu por volta das 13h20, no km 132 da rodovia, próximo a comunidade Canjarana.

De acordo com as informações, o motorista de um Volkswagen Santana, com placas de Arapuã, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

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O condutor, de 39 anos, sofreu ferimentos graves e recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado ao hospital.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Manoel Ribas, Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com unidades básica e avançada, participaram do resgate.

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Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi mobilizada para atender a ocorrência e controlar o trânsito no trecho.

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