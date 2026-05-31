Motorista fica gravemente ferido após capotamento na PR-466 em Manoel Ribas

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Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde de sábado (30) na PR-466, em Manoel Ribas. O capotamento ocorreu por volta das 13h20, no km 132 da rodovia, próximo a comunidade Canjarana.

De acordo com as informações, o motorista de um Volkswagen Santana, com placas de Arapuã, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

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O condutor, de 39 anos, sofreu ferimentos graves e recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado ao hospital.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Manoel Ribas, Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com unidades básica e avançada, participaram do resgate.

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Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi mobilizada para atender a ocorrência e controlar o trânsito no trecho.

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