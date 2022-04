Motorista fica ferido gravemente em colisão contra árvore na PR-082

Da Redação

O motorista de um caminhão Mercedes Benz 1620L ficou ferido ao se envolver num acidente de trânsito na noite de segunda-feira (05) na PR-082, no município de São João do Ivaí. O veículo saiu da pista e bateu contra uma árvore, a cerca de dois quilometro da cidade, no trecho sentido a Fênix.

O motorista de 29 anos, que a principio seria morador da cidade de Turvo foi ejetado da cabine e teve ferimentos graves. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local da colisão pela equipe do SAMU e foi conduzido ao Hospital Municipal de São João do Ivaí, mas acabou sendo transferido para hospital de Ivaipora.

Ainda não há informações sobre o que teria levado o caminhoneiro a perder o controle da direção do veículo.