Motorista fica ferido em colisão traseira na PR-272 em Faxinal

Uma pessoa ficou ferida em acidente de trânsito no início da tarde desta quarta-feira (20) na PR-272 em Faxinal, no Vale do Ivaí. A colisão, do tipo traseira, envolveu um VW Gol e um Fiat Palio. Os dois carros acabaram saindo da pista, sendo que o Palio caiu em uma ribanceira.

O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), de Faxinal, atendeu a ocorrência. O motorista do VW Gol ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Faxinal. A idade dele não foi informada, tampouco o quadro de saúde.

O condutor do Palio, apesar da queda na ribanceira, não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Posto de Porto Ubá, foi acionada. Segundo a PRE, o acidente ocorreu no acesso secundário de Faxinal.

O motorista do VW Gol, com placas de Joinville (SC), bateu na traseira do Palio. Com o choque, os dois veículos saíram da pista.

