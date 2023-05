Motorista fica ferido em colisão entre carros, em S. João do Ivaí

Da Redação

Uma batida entre dois carros deixou uma pessoa ferida, na noite de sábado (20), no perímetro urbano de São João do Ivaí.

A colisão aconteceu na esquina da Av. Natael Emerenciano Júnior (prolongamento da PR-082) com a Rua Laércio Costa e envolveu um GM Corsa e um VW Gol em frente a Bacana Motors.

Segundo informações, o motorista do Corsa teria perdido o controle da direção, rodado na pista e cruzado na frente do Gol quando acabou ocorrendo a colisão.

A equipe do Samu prestou atendimento na ocorrência, e após os primeiros socorros encaminhou o motorista do Corsa ao hospital com suspeita de fratura no fêmur.

O motorista do Gol e os três passageiros, duas mulheres e uma criança, não tiveram ferimentos.

