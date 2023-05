Motorista fica ferido em colisão entre carros em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um motorista ficou ferido após uma colisão entre carros na tarde de sábado (13), por volta das 16 horas, na rodovia Celso Fumio Makita em Ivaiporã, no centro norte do Paraná.

continua após publicidade .

O acidente que envolveu um VW Gol com placas de Jardim Alegre e um Ford EcoSport com placas de Arapuã foi na rodovia Celso Fumio Makita (acesso secundário).

- LEIA MAIS: Criança que desapareceu após ser ameaçada pelo pai é achada morta

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento pela rodovia quando se deparou com o acidente de trânsito.

O motorista do veículo Gol teve ferimentos na cabeça e foi encaminhado pela equipe do Samu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã. O motorista da EcoSport não se feriu.

Como o condutor do Gol não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e como o veículo estava com a documentação atrasada, foi removido ao pátio do Detran.

Siga o TNOnline no Google News