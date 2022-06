Motorista fica ferido em acidente na PR-466, em Ivaiporã

Da Redação

Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito registrado por volta das 14h30 deste domingo (19), na PR-466, em Ivaiporã. A batida foi na entrada da estrada do Ouro Verde, onde está sendo construído o trevo.

A colisão envolveu um Fiat Palio vermelho com placas de Ivaiporã e um Jeep Compass branco com placas em Nova Tebas. Segundo informações de populares, os carros trafegavam sentido Manoel Ribas a Ivaiporã e a colisão foi próxima ao radar.

O motorista do Palio, que colidiu com a traseira do segundo veículo, ficou ferido e precisou ser socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã.

Segundo os socorristas, a vítima bateu fortemente a cabeça no para-brisas do automóvel. Ele foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Ivaiporã, onde foi medicado e ficou sob observação.