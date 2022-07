Motorista fica ferido em acidente na PR-369, em São Pedro do Ivaí

Da Redação

O motorista perdeu o controle do carro e bateu contra uma árvore a margem da rodovia

Socorristas do Posto do Bombeiro Comunitário de Jandaia do Sul, atenderam na noite de segunda-feira (11), acidente de trânsito na PR-369, no município de São Pedro do Ivaí. A vítima que dirigia um VW Gol com placas de São João do Ivaí estava encarcerada. Ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado a unidade hospitalar pela equipe do Samu.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, Posto de Floresta, que atendeu a ocorrência, o acidente foi por volta das 22 horas.

O carro seguia sentido Bom Sucesso à São Pedro do Ivaí e ao atingir o km 260, o condutor perdeu o controle de direção, e bateu contra uma árvore à margem esquerda da base, em seu sentido de direção.

A vítima, Márcio Marques de Paula, de 37 anos, morador de São João do Ivaí foi encaminhado pela ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o Hospital de Apucarana.

