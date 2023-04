Motorista fica ferido em acidente na Av. Souza Naves, em Ivaiporã

Da Redação

O motorista de um Ford Edge ficou ferido em Ivaiporã, depois de se envolver em acidente de trânsito na Av. Souza Naves, por volta das 14h20. O acidente foi no trecho entre o Núcleo Regional da Seab e o Projeto Renascer.

De acordo com informações de populares, o motorista seguia sentido ao centro da cidade e teria perdido a direção do carro, ele colidiu contra uma motocicleta Sundown – WEB 100 que estava estacionada, e depois teria batido com um poste e o muro de uma residência.

A motocicleta foi arrastada por aproximadamente 50 metro e ficou embaixo do veículo.

Equipes do Siate/Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) prestaram atendimento à vítima. Após receber os primeiros socorros, ele foi encaminhado para atendimento médico

A Polícia Militar (PM) controlou o trânsito e fez o levantamento para apurar as circunstâncias do acidente.

