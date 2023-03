Motorista fica ferido em acidente de trânsito na rodovia do Milho

Da Redação

Um motorista que dirigia um Celta com placas de Apucarana ficou ferido após uma batida com uma caminhonete F1000 emplacada em Novo Itacolomi, no domingo (12) na PR-170 – Rodovia do Milho.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Celta trafegava de Novo Itacolomi sentido Borrazópolis e ao atingir o Km 147 mais 300 metros invadiu a pista contrária colidindo lateralmente com a F 1000 que vinha no sentido contrário.

O motorista, de 28 anos, que dirigia o Celta ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)com ferimentos leves ao Hospital da Providência de Apucarana.

A equipe de Saúde de Novo Itacolomi, também deu apoio no atendimento à vítima. O condutor da caminhonete, um homem de 39 anos, não se feriu.

