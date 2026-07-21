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COLISÃO TRASEIRA

Motorista fica ferido em acidente de trânsito em frente ao Corpo de Bombeiros de Ivaiporã

Colisão traseira mobilizou equipes de socorro. Um motorista foi levado à UPA com ferimentos leves

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 09:11:14 Editado em 21.07.2026, 09:11:10
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Motorista fica ferido em acidente de trânsito em frente ao Corpo de Bombeiros de Ivaiporã
Autor Motorista foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Foto: TN Online/Ivan Maldonado/Arquivo

Um acidente de trânsito em Ivaiporã deixou um motorista ferido na tarde de segunda-feira (20), na Rua Apucarana, em frente a sede do Corpo de Bombeiros. A colisão traseira envolveu um Fiat Palio Fire Economy e um VW Gol Special. O motorista ferido foi encaminhado pelo Siate à UPA com dores lombares.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de 35 anos, sofreu ferimentos leves. A motorista do outro carro de 24 anos, não se feriu.

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Ela relatou que seguia no sentido centro-bairro quando o Palio reduziu a velocidade para entrar em uma oficina mecânica. Em seguida, ocorreu a colisão na traseira.

A PM informou que a documentação dos dois veículos estava regular e liberou os automóveis no local. Os envolvidos também foram orientados sobre os procedimentos para o ressarcimento dos danos materiais.

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